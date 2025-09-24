Συνεχίζεται την Τετάρτη η αγωνιστική δράση στο Κύπελλο Ελλάδας, με το «μενού» της ημέρας να περιλαμβάνει έξι παιχνίδια, για την 2η αγωνιστική της League Phase.

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε χθες με τα παιχνίδια Καβάλα-Κηφισιά (1-1) και Άρης-Μαρκό (1-0), με τον κάτοχο του τροπαίου, Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση στην Τρίπολη, όπου στις 17:00 θα αναμετρηθεί με τον τοπικό Αστέρα.

Από εκεί και πέρα, με στόχο να κάνει το «2 στα 2» στη League Phase του Κυπέλλου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στις 19:00 τον Παναιτωλικό στην Opap Arena, ενώ την ίδια ώρα ΑΕΛ Novibet και Λεβαδειακός θα διασταυρώσουν τα ξίφη της στην AEL FC Arena.

Τα πρώτα χρονικά παιχνίδια της ημέρας της προγραμματισμένα για τις 15:00, με τον Βόλο να φιλοξενεί τον Ατρόμητο, την Athens Kallithea να αναμετράται με τον ΟΦΗ και την Ελλάς Σύρου να αντιμετωπίζει εντός έδρας το Αιγάλεω.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη 23/09

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24/09

15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ COSMOTE SPORT 1 HD

15:00 Βόλος – Ατρόμητος COSMOTE SPORT 3 HD

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 4 HD

19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 3 HD

19:00 ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός COSMOTE SPORT 5 HD

Πέμπτη 25/09

15:00 Ηλιούπολη – Ηρακλής