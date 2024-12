Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται ο αγώνας ρεβάνς ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί σήμερα (19:30, COSMOTE Sport 1) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» έχει το προβάδισμα στο χέρι της χάρη στο 1-0 στην OPAP Arena με το πρώτο γκολ του Άντονι Μαρσιάλ στα «κιτρινόμαυρα». Οι Θεσσαλονικείς έχουν σκοπό να ανατρέψουν τα δεδομένα και να πάρουν αυτοί τελικά την πρόκριση, όπως ακριβώς είχαν κάνει και πέρσι απέναντι στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με την ψυχολογία στα ύψη. Απέναντι στον ίδιο αντίπαλο για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League πήρε μία θριαμβευτική νίκη με τον δείκτη του σκορ να σταματάει στο 4-0.

Ο «Δικέφαλος» ξέσπασε πάνω στον Άρη για την καταστροφική του ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι (4-1) και έβγαλε την κατάλληλη αντίδραση που ήθελαν να δουν και οι οπαδοί του, που παρά τις καιρικές συνθήκες σχεδόν γέμισαν το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκοπό να υποστηρίξουν τόσο τους παίκτες όσο και τον προπονητή της ομάδας.

Ο Άρης δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα και πλέον μετράει τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, μετά και από τα αρνητικά αποτελέσματα με Παναιτωλικό (2-1) και Βόλο (1-0). Ο στόχος του πρωταθλήματος ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολος και οι «κίτρινοι» θέλουν να στρέψουν εκ νέου την προσοχή τους στον θεσμό του Κυπέλλου, έναν τίτλο αρκετά πιο ρεαλιστικό.

Αυτό το ματς αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικό με τον Άρη να θέλει να πάρει εκδίκηση για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να την πατήσει όπως και πέρσι. Η Ένωση θα έχει και μία επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Νίκλας Ελίασον μετά από τρία συνεχόμενα παιχνίδια που ήταν εκτός αποστολής θα βρεθεί στον πάγκο ή μέχρι και στη βασική 11άδα του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός τεχνικός της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές με σκοπό να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που τα αγωνιστικά λεπτά τους μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Άρης (Α. Μάντζιος): Κουέστα, Μοντόγια, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μάγιο, Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία, Μόντσου, Σουλεϊμάνοφ, Ντιαντί, Μορόν

ΑΕΚ (Μ. Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Πήλιος, Κάλενς, Μήτογλου, Ρότα, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Πιερό

Στις 17:00 αναμετρώνται Παναχαϊκή και Κηφισιά

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα η Παναχαϊκή θα φιλοξενήσει την Κηφισιά για τη δική τους «μονομαχία» (03/12, 17:00, COSMOTE Sport 2). Ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας έμεινε ισόπαλος στο 1-1 και τώρα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην Πάτρα με στόχο το εισιτήριο που θα τους χαρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Η Κηφισιά έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, διότι παραμένει ακόμη αήττητη μέσα στη σεζόν και δείχνει έτοιμη να κάνει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια αυτό δεν αφήνει τον θεσμό του Κυπέλλου αδιάφορο και θα κάνει τα πάντα για να φύγει με την πρόκριση από την Πάτρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

21:30 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, Cosmote Sport 1HD

2η αγωνιστική

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

17:00 Παναχαϊκή – Κηφισιά (1-1), Cosmote Sport 2HD

19:30 Άρης – ΑΕΚ (0-1), Cosmote Sport 1HD

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

15:30 ΠΑΟΚ – Αιγάλεω (3-0), Cosmote Sport 2HD

17:30 Ολυμπιακός – Athens Kallithea (1-0), Cosmote Sport 1HD

19:30 Βόλος – ΟΦΗ (1-3), Cosmote Sport 2HD

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (0-2), Cosmote Sport 2HD

19:30 Αστέρας Aktor – Ζάκυνθος (2-1), Cosmote Sport 1HD

* Δεν έχει οριστεί η ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ