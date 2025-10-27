Μπορεί ο αγώνας Ηλιούπολη-ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, να διεξάγεται την Τετάρτη σε γήπεδο Super League 2 και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, ωστόσο θα υπάρχει κανονικά VAR.

Όπως είναι γνωστό, Ένωση έχει δηλώσει εξ αρχής, πως θα ήθελε VAR στα παιχνίδια της στο κύπελλο και φυσικά επειδή δεν το καλύπτει η ΕΠΟ σε αυτή την φάση, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ είναι αυτή που καλύπτει τα έξοδα.

Όπως θα συμβεί στο προσεχές ματς της Τετάρτης που θα ξεκινήσει στις 15:30. Η τοποθέτηση των καμερών φαίνεται πως θα θα γίνει την Τρίτη (28/10), παραμονή του αγώνα της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί και τεστ, ώστε να διαπιστωθεί έμπρακτα αν μπορεί να δουλέψει κανονικά το VAR στο παιχνίδι.

Η διαιτητική ομάδα του αγώνα:

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Τσοκαλίδης, Παγουρτζής

4ος: Βεργέτης

VAR: Τζήλος, Γιουματζίδης