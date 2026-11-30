Λίγο μετά τη νίκη της ΑΕΚ του με 3-2 στο ντέρμπι Δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ, ο Ηλίας Κυριακίδης μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από το παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Super League.

O άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας πως η ανατροπή από το 2-0 δεν ήταν κάτι που έπρεπε οι παίκτες του να επιτρέψουν. Στάθηκε ωστόσο στους τρεις βαθμούς και το επιτυχές αποτέλεσμα μετά από μία δύσκολη σειρά αγώνων.

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