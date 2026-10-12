Ο Λόβρο Μάγερ έφτιαξε στον αγώνα της ΑΕΚ μες τον ΟΦΗ, ένα ακόμη γκολ για τους συμπαίκτες του. Έφτασε έτσι τις 7 ασίστ σε 11 αγώνες!

Το site nogomania.com αποθεώνει τον Κροάτη χαφ του Δικεφάλου, γράφοντας:

«Ο Μάγερ λάμπει στην ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε με την Εθνική Κροατίας, φτάνοντας στην κορυφή των ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Κροάτης συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στην ΑΕΚ, καταγράφοντας την 7η ασίστ του στη σεζόν.

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