Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Magenta Sport 1 League) ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Νίκολιτς μετά τις ήττες επί αγγλικού εδάφους από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 και 5-1 σκορ αντίστοιχα, στρέφει την προσοχή της στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο δεν είχε υποχρεώσεις, καθώς αναβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική ο αγώνας της με τον Ατρόμητο.