Η κλήρωση της League Phase του UEFA Champions League για τη σεζόν 2026-27 πραγματοποιείται στο Μόντε Κάρλο.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, που λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, έκλεισε και τη θέση της ανάμεσα στις 36 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μετά και τον χθεσινό θρίαμβο με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στην «Allwyn Arena» και μαθαίνει τους αντιπάλους της.

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