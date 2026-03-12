Η Ένωση αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλιε στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τη φάση των «16» του Conference League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Ένωση αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλιε στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τη φάση των «16» του Conference League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.