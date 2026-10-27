Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τους δύο τελευταίους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Nations League, συμπεριλήφθηκαν ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ και ο Κριστιάν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κροατών, Σλάβεν Μπίλιτς, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου και περιμένουν να μάθουν αν θα συμπεριληφθούν και στην τελική αποστολή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γιάκιτς #Κροατία #Μάγερ