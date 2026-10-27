Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τους δύο τελευταίους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Nations League, συμπεριλήφθηκαν ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ και ο Κριστιάν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κροατών, Σλάβεν Μπίλιτς, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου και περιμένουν να μάθουν αν θα συμπεριληφθούν και στην τελική αποστολή.

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