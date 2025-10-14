Ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν έδωσε συνέχεια με νέες δηλώσεις του στα ρουμανικά ΜΜΕ στην κόντρα του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου, επισημαίνοντας πως ουδέποτε αντιμετώπισε μυϊκό τραυματισμό, ενώ τόνισε πως θα προτιμούσε να του είχε ειπωθεί ευθέως ότι δεν υπολογίζεται, αντί να τον παρουσιάσουν ως τραυματία.

Επίσης, στις δηλώσεις του στο «DigiSport» ξεκαθάρισε την κατάσταση γύρω από τον φημολογούμενο τραυματισμό του πριν απ’ τον αγώνα με την Αυστρία, ενώ εξήγησε τι ακριβώς συνέβη στις προπονήσεις της περασμένης εβδομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η ενόχληση που ένιωσε δεν ήταν σοβαρή και ικανή να τον κρατήσει εκτός αποστολής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν:

«Είμαι καλά. Είχα ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα, μια διάταση, τίποτα σοβαρό, στο πίσω μέρος του μηρού μου. Για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα. Έφτασα στο προπονητικό καμπ τη Δευτέρα το πρωί. Το απόγευμα της Δευτέρας έκανα την κανονική προπόνηση.

Την Τρίτη έκανα προπόνηση, προς το τέλος της προπόνησης ένιωσα λίγο την διάταση και είπα στον προπονητή αν μπορούσα να βγω έξω επειδή ένιωθα ότι πονούσα το πίσω μέρος του μηρού μου. Προτίμησα να βγω έξω. Έμεναν πέντε με δέκα λεπτά στην προπόνηση και προτίμησα να βγω έξω. Την Τετάρτη προπονήθηκα κανονικά.

Την Πέμπτη ήταν ο αγώνας. Έκανα προπόνηση την ημέρα του αγώνα όπως κάνουμε συνήθως, μετά τον αγώνα έτρεξα με τους συμπαίκτες μου που δεν έπαιξαν ή έπαιξαν λιγότερο. Το πρωί της Παρασκευής ένιωθα ξανά βαρύς, το είπα στον γιατρό, αλλά ήθελα να προπονηθώ, γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Ο γιατρός πιθανότατα μίλησε με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και μου είπε ότι ήταν καλύτερα να μείνω εκτός προπόνησης, να κάνω μαγνητική τομογραφία το Σάββατο το πρωί. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δεν ήταν καν τραυματισμός. Του είπα ότι μπορούσα να προπονηθώ, να παίξω αν χρειαζόμουν.

Θα προτιμούσα να μου πουν ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος, ότι ήταν καλύτερο για μένα να κάθομαι στον πάγκο ή οτιδήποτε άλλο παρά να πουν ότι ήμουν τραυματίας, χτυπημένος ή οτιδήποτε άλλο.

Δεν είμαστε πια παιδιά, δεν είμαστε πια 20 χρονών για να φοβόμαστε συγκεκριμένες λέξεις ή να μην είμαστε αρκετά ώριμοι για να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, θα προτιμούσα να μου το πουν ευθέως, αλλά ίσως αυτό εξαρτάται από κάθε προπονητή.

Θα το προτιμούσα αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα το προτιμούσαν. Είναι πολύ πιο δίκαιο και πολύ πιο φυσιολογικό. Έτσι βλέπω τα πράγματα, ίσως κάνω λάθος. Αυτό με στεναχώρησε περισσότερο. Αν δεν ήμουν απαραίτητος ή δεν ήμουν καλός εκείνη τη στιγμή, προτιμούσα να μου το πουν απευθείας».