Τη στήριξη των φιλάθλων της θα έχει η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νέστο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ανακοίνωσε ότι προβλέπονται έως 2.000 εισιτήρια για την Ένωση.

Συνολικά, για το παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης θα εκδοθούν έως 4.000 εισιτήρια, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Από αυτά, έως 2.000 θα διατεθούν στους φιλάθλους της ΑΕΚ και έως 2.000 στους φίλους του Νέστου Χρυσούπολης, μέσω των εκδοτηρίων του γηπέδου και αφού θεωρηθούν από το Α.Τ. Νέστου.

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