Δεν βγήκαν πολλά από τη συνάντηση του Ηλιόπουλου με τον ΜητσοΤάκη. Ούτε εάν βλεφάριασαν παρέα κάποια λεπτά του ημιτελικού του φάιναλ φορ που διεξάγονταν περίπου την ίδια ώρα που τα έλεγαν οι δυο τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ καλό κλίμα, παρακαλώ.

Κάνα μισάωρο πρέπει να κράτησε η κουβέντα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ με τον Τάκη μου. Εντύπωση έκανε ότι ο Ηλιόπουλος πήγε στο πρωθυπουργικό γραφείο ντυμένος κάζουαλ, με το γιλέκο και το πουκαμισάκι του, χωρίς κάποια ιδιαίτερη επίσημη περιβολή.

