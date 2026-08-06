Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, ο Μίλαν Βιτάλις είπε το δικό του συγκινητικό «αντίο» στην Γκιόρ, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο ουγγρικός σύλλογος, ο 24χρονος μέσος εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος, δυσκολεύοντας να συγκρατήσει την συγκίνησή του, καθώς αποχαιρετούσε την ομάδα με την οποία μεγάλωσε.

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