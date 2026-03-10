Η ΑΕΚ, όπως συμβαίνει σε κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση, ζήτησε κανονικά εισιτήρια και για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Κυριακή (15/2, 19:30). Μια αναμέτρηση κομβική για την ομάδα του Νίκολιτς, αφού βρίσκεται στη κορυφή μόνη και στο +2 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, κάτι που θέλει να διατηρήσει.

Άλλωστε, στα περισσότερα παιχνίδια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια -με εξαίρεση τα ντέρμπι όπου δεν διατίθενται εισιτήρια στους φιλοξενούμενους- η ΑΕΚ έχει στο πλευρό της τους φιλάθλους της.

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, αποφασίστηκε να δοθούν στην ΑΕΚ περίπου 1.000 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έτσι, η Ένωση αναμένεται να έχει ισχυρή παρουσία στο γήπεδο του Περιστερίου, με τους φίλους της να καταλαμβάνουν το πέταλο των φιλοξενούμενων.