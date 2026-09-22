Σημαντικό πλήγμα πριν τα ματς του Nations League δέχθηκε η Σερβία. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τραυματίστηκε και δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική του ομάδα, και σύμφωνα με την «Mozzartsport», ο επιθετικός της Μπεσίκτας ενημέρωσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βέλικο Παούνοβιτς.

Έτσι στα ματς με Ελλάδα (24/09), Ολλανδία (27/09), Γερμανία (01/10) και Ολλανδία για δεύτερη φορά, (04/10) φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ. Ο φορ της Ένωσης μετράει ήδη έξι γκολ σε εννέα παιχνίδια φέτος.

Όσο για τον Βλάχοβιτς μένει να φανεί το ακριβές διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Φέτος έχει πέντε γκολ σε επτά συμμετοχές.