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Η βαριά ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 στο «Έτιχαντ» στέρησε από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πολύτιμο έδαφος στη μάχη για τη συνέχεια του Champions League. Μετά την πρώτη «δόση» της τρίτης αγωνιστικής της League Phase, η πρωταθλήτρια Ελλάδας υποχώρησε στην 27η θέση της κατάταξης, έχοντας στο ενεργητικό της 3 βαθμούς.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ εκτιμάται πως θα τερματίσει στην 29η θέση με 7,6 βαθμούς, την ώρα που το όριο πρόκρισης υπολογίζεται στους 10 βαθμούς ή, με ισοβαθμίες, στους 9.

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