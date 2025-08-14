Είδηση… βόμβα αναφορικά με το μέλλον του Έρικ Λαμέλα έρχεται από δημοσιογράφo της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση και να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία μόλις 33 ετών!

Λίγες μόνο ώρες μετά το «διαζύγιο» με την ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους και ενώ δεσμευόντουσαν με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, ο άλλοτε άσος της Τότεναμ αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από τους αγωνιστικούς χώρους και να υπηρετήσει από άλλο πόστο το ποδόσφαιρο!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Αργεντινή, ο Λαμέλα αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης και στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα!

Πέραν της ΑΕΚ, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στη Ρίβερ Πλέιτ και ως συμπαίκτες, αλλά και ως προπονητής-παίκτης!

Για την ιστορία, με τη φανέλα της «Ένωσης» ο 33χρονος άσος κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ.