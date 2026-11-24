Ο Κέρβιν Αριάγκα έστειλε μήνυμα προς τους φίλους της ΑΕΚ μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για το κάταγμα κλείδας. Ο μέσος από την Ονδούρα ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν και εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει πιο δυνατός.

Ο Αριάγκα τραυματίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, όταν έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κατάφερε να συνεχίσει και αποχώρησε από το παιχνίδι, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας.

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