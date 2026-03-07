Η ΑΕΚ φιλοξενεί την ΑΕΛ στην Allwyn Arena για την 24η αγωνιστική της Super League (18:00, CosmoteSport 1) με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την απώλεια βαθμών στον Βόλο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πως το παιχνίδι απέναντι στους «βυσσινί» είναι κομβικό, καθώς το ντέρμπι Ολυμπιακού–ΠΑΟΚ στο Φάληρο μπορεί να φέρει ανακατατάξεις στην κορυφή.

Οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 53 βαθμούς και μια ενδεχόμενη νίκη, θα δώσει στην Ένωση σημαντικό πλεονέκτημα. Ιδίως, σε περίπτωση ισοπαλίας στο ντέρμπι του Φαλήρου, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας θα μείνει μόνη στην κορυφή με διαφορά δύο βαθμών από τους διώκτες της.

