Το πρώτο του μήνυμα λίγο μετά την υπογραφή της επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ που θα τον κρατήσει «κιτρινόμαυρο» μέχρι τον Ιούνιο του 2029, ανέβασε ο Αρόλντ Μουκουντί στα social media.

Ο διεθνής Καμερουνέζος αμυντικός, εξέφρασε την χαρά του που θα συνεχίσει την καριέρα του στον «δικέφαλο» τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται στο… δρόμο για να πετύχει τους στόχους της.

«Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια με αυτόν τον σύλλογο. Στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο ΑΕΚ», έγραψε στο μήνυμά του ο Μουκουντί.