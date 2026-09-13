Σε… αχίλλειο πτέρνα εξελίσσονται για την ΑΕΚ τα εκτός έδρας ματς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, καθώς η Ένωση δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά την Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης έκοψε βαθμούς από την «Ένωση», η οποία έμεινε στο 1-1 την Κυριακή με τους Αρκάδες στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 4η αγωνιστική της Super League.

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