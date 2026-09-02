Νέστος Χρυσούπολης και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Καβάλα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος της Ένωσης κόντρα στην Κηφισιά. Οι δύο νεαροί Έλληνες γεννημένοι μετά το 2004 που επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός στο αρχικό σχήμα είναι οι Αλεξίου και Καλοσκάμης. Ο πρώτος μάλιστα θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα» όπως και οι Αριάγκα, Λυκογιάννης.

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