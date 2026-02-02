Για «VARίσιο πέναλτι», που «δεν μπορούσε να μην το δώσει» ο Ντάνι Μάκελι έκανε λόγο στην εκπομπή Monday FC των καναλιών Novasports ο Ντέμης Νικολαΐδης, σχολιάζοντας τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Ο παλαίμαχος επιθετικός και πρώην πρόεδρος της «Ένωσης», την ώρα που οι διοικούντες τον «δικέφαλο» βράζουν για τη διαιτησία του Oλλανδού ρέφερι, εξέφρασε την άποψη ότι το πέναλτι του Μουκουντί είναι από αυτά που «στην εποχή του VAR δίνονται».

Όπως χαρακτηριστικά είπε η επαφή υπάρχει, συμπληρώνοντας ότι ο διαιτητής δεν μπορεί να την αγνοήσει όταν καλείται να την εξετάσει στο μόνιτορ.

Παράλληλα ο Ντέμης τόνισε ότι δεν είδε πρόθεση του Ολλανδού ρέφερι να αδικήσει την ΑΕΚ, υπογραμμόζοντας ότι οι δύο κρίσιμες φάσεις αφορούν κυρίως τον ρόλο του VAR.

Αναλυτικά η ανάλυση της αναμέτρησης

«Οι φίλοι μου θεωρούν ότι ήταν πολύ… εναντίον μας η διαιτησία. Εγώ δεν το είδα αυτό. Το είδα το ματς από το γήπεδο και δεν είδα έναν διαιτητή που μπήκε να παίξει εναντίον της ΑΕΚ, χωρίς να ξέρω ποιός είναι, μετά έμαθα ποιός είναι.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια, υπάρχει και το συναίσθημα. Παίζουμε και με τον Ολυμπιακό, έχει σημασία αυτό, άλλο συναίσθημα… Όλα παίζουν ρόλο.

H φάση του πέναλτι

«Πρέπει να μιλήσουμε για το VAR και όχι τόσο πολύ για τον διαιτητή. Δύο σημαντικές φάσεις έχουν να κάνουν με το VAR. Ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι. Ήταν στην πλάτη του η φάση του Ποντένσε. Οπότε πάλι για VAR μιλάμε.

Έτσι όπως τρέχεις, μπερδεύεται και χτυπάει ο ένας το πόδι του άλλου. Η μπάλα είναι στον αέρα, δεν προλαβαίνει ένας διαιτητής να κοιτάξει τα πάντα. Γίνονται αυτά. Έπεσε ο παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά πέναλτι δεν έδωσε. Αν θες να έχεις παράπονο να έχεις από το VAR. Αν τον φωνάξει και άει στην οθόνη και του δείξει ότι το πόδι του Μουκουντί βρίσκει τον αντίπαλο. Είναι από αυτα που λέμε: ‘ατυχία, VARίσιο πέναλτι, δεν μπορεί να μην το δώσει.’ Για τον Ποντένσε θα μπορούσε να τον φωνάξει και να βγάλει κόκκινη κάρτα. Θα του έλεγε κανείς τίποτα; Όχι. Άρα τα παράπονα πρέπει να είναι στο VAR.

Στη φάση του πέναλτι, στο τρίτο ριπλέι φαίνεται ότι τον βρίσκει κατά λάθος. Αν τον φωνάξει εκεί τον διαιτητή, δεν θα το δώσει; Κάθονται και ψάχνουν να το βρουν; Αυτή είναι η δουλειά του VAR. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τον βρήκε. Τον βρήκε. Τον βρίσκει λίγο ο Μουκουντί κατά λάθος, δεν πέφτει μόνος του. Στην εποχή του VAR δίνεται. Πιο πολλές ενστάσεις για τον VARίστα πρέπει αν έχεις παρά για τον διαιτητή. Τώρα στη φάση του Ποντένσε, μάλλον το VAR δεν είδε για βίαιο το χτύπημα. Δεν ήθελε να τον φωνάξει για αυτό και έβγαλε κίτρινη κάρτα. Θα μπορούσε να τον φωνάξει και να του έδειχνε κόκκινη. Αν τον φώναζε θα το έκανε γιατί θωρούσε βίαιο το χτύπημα. Και οι δύο σοβαρές φάσεις έχουν να κάνουν με το VAR».

Για το οφσάιντ στην αρχή της φάσης

«Ξεκάθαρο οφσάιντ δεν είναι. Ποιος να είναι σίγουρος; Αν δεν μπει το ημιαυτόματο δεν μπορείς να ξέρεις. Και να ήταν κάποιοι πόντοι και να του έφυγαν του επόπτη και τι έγινε; Δεν είναι ξεκάθαρο. Αν ήταν ένα μέτρο μπροστά θα περίμενε να βγει κόρνερ και θα σήκωνε τη σημαία».

Η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ αμυντικά δούλεψε καλά, αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία. Εξαιρετικός ο Στρακόσα, έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα ο Πινέδα, ο Μαρίν επίσης πήγε πολύ καλά. Ο Ρέλβας ήταν εκπληκτικός στην άμυνα, καθάρισε τις φάσεις. Εγώ θα έβαζα τον Μάνταλο και όχι τον Ζοάο Μάριο. Ο τρόπος για να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός ήταν να κάνει σέντρες. Έγινε η φάση του Μπιανκόν και έκατσε μια ατυχία. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει την μπάλα και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε στο μυαλό της να προστατέψει το 1-0 στα τελευταία λεπτά. Έπρεπε να κρατήσει την μπάλα περισσότερο μπροστά και ο Μάνταλος θα μπορούσε να βοηθήσει.»

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού

«Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος. Φάνηκε να μην βρίσκει λύσεις. Ενώ κυριαρχούσε δεν έβγαζε φάσεις και έκανε μόνο σέντρες. Στάθηκε καλά όσον αφορά την ενέργεια. Του έδωσε δικαιώματα η ΑΕΚ. Έπρεπε να επιτεθεί περισσότερο και να μην περιμένει στην άμυνα, παρότι αμυνόταν σωστά. Όταν θα έρθουν 20 μπάλες μέσα στην περιοχή κάτι μπορεί να γίνει και έγινε. Ο Έσε έκανε πολλή δουλειά. Μου άρεσε και ο Σιπιόνι. Ειδικά στο πρώτο μέρος. Όταν δέχεσαι το γκολ στο τελευταίο λεπτό και από ένα τέτοιο πέναλτι στενοχωριέσαι».

Το λάθος του Νίκολιτς

«Δεν βγήκε στην ΑΕΚ το Γιόβιτς – Ζίνι. Ο Νίκολιτς μπορεί να ξεκινά κάποια ματς λάθος, όμως το διορθώνει με τις αλλαγές. Εγώ θα ήθελα έναν παίκτη πίσω από τον σέντερ φορ. Γενικά το λέω, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιον παίκτη. Το 4-2-3-1 μπορεί να ταιριάζει παραπάνω. Έναν παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια δηλαδή πίσω από τον Γιόβιτς. Έναν επιθετικό χαφ που να σκοράρει και η ΑΕΚ δεν τον έχει».