Την βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τους οπαδούς της ΑΕΚ ανέδειξε ο Μάρκο Νίκολιτς , μιλώντας στο ΑΕΚ TV. Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στο αγαπημένο του σύνθημα «Fight, Believe and Never Give Up», λέγοντας πως οπαδοί της ομάδας φορούν μπλουζάκι με τα λόγια του, σηκώνουν σχετικά πανό ενώ κάποιοι έχουν φθάσει στο σημείο να το κάνουν και τατουάζ.

Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη περηφάνια του δεν προέρχεται μόνο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τα ιστορικά αποτελέσματα και τα ρεκόρ, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μήνυμα εκφράζει την ταυτότητα της ΑΕΚ και έχει ενώσει την ομάδα με τον κόσμο της.

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