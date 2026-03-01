Στη «συσπείρωση» της ομάδας του στάθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-2 με τον Βόλο, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις και την αποβολή του.

«Φεύγουμε με έναν βαθμό, αλλά ήρθαμε για τη νίκη και πιστεύω πως την αξίζαμε. Μας σταμάτησαν ο τερματοφύλακας, τα δοκάρια και τα ακυρωθέντα γκολ. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, δείξαμε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Στο πρώτο γκολ κάναμε λάθος, όμως συνολικά δικαιούμασταν περισσότερα», ανέφερε αρχικά, ευχαριστώντας και τους φιλάθλους για τη στήριξη.

