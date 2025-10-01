Στη δυναμική της Τσέλιε η οποία πέρσι έφτασε ως τα προημιτελικά του Conference League αναφέρθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (2/10, 22:00) αγώνα των δύο ομάδων στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στη σημασία που έχει για τους «κιτρινόμαυρους» να αρχίσουν να μαζεύουν βαθμούς απ’ το ξεκίνημα της League Phase, ενώ τόνισε πως ο Γκρούγιτς είναι πλέον έτοιμος για να βοηθήσει άμεσα την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και σε αυτή τη χώρα που έχω βρεθεί και δουλέψει στο παρελθόν. Γνωρίζω ότι είναι ζεστό και όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε γι’ αυτό που ονειρευόμαστε τόσο καιρό και για το οποίο δουλέψαμε πολύ σκληρά.

Μπήκαμε στη League Phase μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μία ενιαία βαθμολογία, οπότε υπάρχουν έξι παιχνίδια εξού και είναι θεμελιώδης σημασίας το πρώτο ματς.

Αν καταφέρεις και πάρεις τη νίκη παίρνεις βαθμούς και ξεκινάς με το δεξί και ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία. Αύριο παίζουμε με έναν αντίπαλο που τον γνωρίζω καλά. Είναι ένας αντίπαλος που πέρυσι έφτασε στους οκτώ του Conference League.

Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γνωρίζω δύο παίκτες τους οποίους είχα προπονήσει όταν ήμουν στη Λοκομοτίβ. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι “δυσάρεστος” αλλά και περίεργος που μερικές φορές πρέπει εμείς να αντιπαραβάλουμε το δικό μας ποδόσφαιρο.

Είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια, στο transition και θα έλεγα ότι παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο που παίζουν δέχονται και πολλά γκολ. Γι’ αυτό εμείς θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στη παγίδα του ρυθμού τους.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα έχουμε και την υποστήριξη των οπαδών μας και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους της Τσέλιε που έκαναν το καλύτερο δυνατό για να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια στον κόσμο μας. Αυτό είναι το fair play στο ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εχουμε έρθει εδώ πέρα για να παίξουμε, δεν έχουμε έρθει για διακοπές. Θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό ματς απέναντι σε μία ανταγωνιστική ομάδα».

-Για την κατάσταση του Γκρούγιτς: «Είναι έτοιμος, δεν ξέρω όμως αν θα ξεκινήσει στην 11αδα. Είναι όμως έτοιμος για να συμμετάσχει. Γνωρίζουμε και έχουμε συζητήσει μαζί του την υψηλή του ποιότητα και την επαγγελματική εμπειρία που έχει μέσα στο γήπεδο. Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του. Οπως έχω και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν πάρουμε τον Μάρκο, γνώριζα ότι ήταν ένα διαφορετικό προφίλ παίκτη που θα δώσει έξτρα ποιότητα στην ομάδα και θα συμπληρώσει έξτρα στοιχεία που έχουμε για να δημιουργήσουμε αυτό το σύνολο».

-Για την ετοιμότητά του Γκατσίνοβιτς: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας. Είναι πιθανό να παίξει, αλλά δεν ξέρω το πόσο».

-Για το αν η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα προκριματικά που έδωσε το καλοκαίρι: «Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».

-Για τον σχηματισμό που ταιριάζει περισσότερο στον Γκρούγιτς: «Σ’ όλους τους σχηματισμούς, διότι είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει να κάνει το θέμα με τον σχηματισμό, αλλά με το πως λειτουργεί και με την δομή του σχηματισμού. Είναι ένας box to box όταν είχε ξεκινήσει. Η γνώμη μου είναι πως αυτή την στιγμή, η ιδανική θέση είναι παίξει ως εξάρι. Είναι τοπ εξάρι. Δεν πιστεύω πως υπάρχει πλέον η κλασική θέση του “6” . Το εξάρι πρέπει να είναι μαζί και οχτάρι και δεκάρι. Έχει δώσει ύψος στα χαφ. Τώρα έχουμε έναν ψηλό παίκτη στα χαφ».

Γκρούγιτς: «Έχουμε μεγάλη ποιότητα ως ομάδα»

Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Μάρκο Γκρούγιτς ο οποίος αναφέρθηκε στην ποιότητα που έχει το ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το κίνητρο μου είναι στο ύψιστο επίπεδο, είμαι πανευτυχής που αποτελώ κομμάτι αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη. Και ξεκινάει απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ωστόσο η δική μας ομάδα είναι μια εξαιρετικά δύσκολο για όποιον παίζει εναντίον της. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ποιότητα που θα ξεδιπλώσουμε στο χορτάρι και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος.