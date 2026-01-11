Απογοητευμένος από την απόδοση της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Άρη εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά την ισοπαλία (1-1) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο τεχνικός της «Ένωσης», μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι κανένας ποδοσφαιριστής του δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με την απόδοσή του απέναντι στους Θεσσαλονικείς

«Δεν ήταν αυτό που έπρεπε για την επανέναρξη και σε γήπεδο όπως με τον Άρη, πετύχαμε ένα γκολ από λάθος αντιπάλου και δεχθήκαμε ένα ανόητο γκολ, αυτό έκανε τη διαφορά στο τέλος.

Δεν είχαμε ούτε έναν παίκτη που να έκανε τη διαφορά σήμερα και με απόδοση που θα έπρεπε και σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος προπονητής.