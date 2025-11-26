Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει τις αρχές και την κεντρική φιλοσοφία της ομάδας του στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/11, 22:00) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης» υπογράμμισε πως η εικόνα της ομάδας του στον αγώνα με τον Άρη ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θέλει να βλέπει, ενώ ανέλυσε τις σκέψεις του για το σύστημα με το οποίο θα παρατάξει την ΑΕΚ κόντρα στους «βιόλα».

Στο αρχικό σχόλιό του ο Νίκολιτς τόνισε: «Ήρθαμε να παίξουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, μία διοργάνωση που… αγαπάει η Φιορεντίνα τα τελευταία χρόνια. Είναι μία πολύ καλή ομάδα δίχως αμφιβολία, τον Βανόλι τον ξέρω πολλά χρόνια από την συνύπαρξή μας στη Ρωσία ως προπονητές. Οπότε γνωρίζω τον Πάολο από παλιά, το στυλ του.

Η Φιορεντίνα μπορεί να… υποφέρει στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μας επηρεάζει γιατί είναι μια ψευδή εικόνα, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, που χρησιμοποιεί ροτέισον στην Ευρώπη. Ειδικά επιθετικά έχει παίκτες υψηλής ποιότητας και με αλλαγές, όπως ο Τζέκο.

Μιλάμε για μια σούπερ ποιοτική ομάδα. δεν είχαμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε, είχαμε το ματς με τον Άρη και μετά παίζουμε στη Λεωφόρο. Είχαμε μια προπόνηση να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι, αλλά κάναμε καλή δουλειά και είμαστε σε καλή κατάσταση.

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό αύριο στην Ιταλία, σε ένα παραδοσιακό γήπεδο για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Περιμένω μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον, γύρω στις 2 χιλιάδες είναι στην πόλη. Ελπίζω να μπουν στο γήπεδο και περιμένω μεγάλη υποστήριξη. Είναι υποχρέωσή μας να παίξουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι.

-Για τις απουσίες στα άκρα και αν σκέφτεται τον ρόμβο: «Έχουμε μερικές ιδέες για το παιχνίδι. Ξέρετε ότι το αγαπημένο μου σύστημα με δύο φορ. Τώρα μόνο είναι δύο υγιείς. Έχουμε 8 αναμετρήσεις μπροστά μας και είναι αδύνατο να παίζουμε συνέχεια και με τους δύο. Έχουμε σχεδιάσει με προοπτική δύο τριών αναμετρήσεων, αλλά αυτά μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε καθαρό πλάνο γι’ αυτό δεν μπορώ να το μοιραστώ δημόσια, δεν θα είναι πολύ έξυπνο μια μέρα πριν το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά αύριο, έχουμε καλούς παίκτες. χρειάζομαι όλους τους παίκτες μας και θέλω όλοι να είναι έτοιμοι κάθε δευτερόλεπτο και να είναι έτοιμοι να παίξουν. Αυτό περιμένω από τα παιδιά αύριο. Θα κάνουμε μερικό ροτέισον, αυτό θα κάνει και η Φιορεντίνα. Τώρα μιλώντας για αυριανό παιχνίδι αύριο, δεν θα είναι εύκολο με τις απουσίες και των δύο ομάδων. Η Φιορεντίνα είναι μια πολύ καλή ομάδα, με ποιότητα. Το να παίζεις σε αυτό το γήπεδο αύριο μπροστά σ’ αυτούς τους οπαδούς, δεν είναι εύκολο. θέλουμε να παίξουμε καλά, και για τους Ιταλούς φιλάθλους, και για τους δικούς μας που μας έχουν ακολουθήσει ως εδώ».

-Για το τι πρέπει να κάνει αύριο η ΑΕΚ στα όρια του τέλειου, για να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη Φιορεντίνα: «Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που θα κάνουμε αύριο, για να καλύψουμε και τους δύο βαθμούς που χάσαμε με την Σάμροκ, που κάναμε 30 προσπάθειες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνει και πρέπει να καλύψουμε τους βαθμούς που χάσαμε εδώ ή στην Τουρκία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την πρώτη μας ευκαιρία. Πρέπει να είμαστε τακτικά τέλειοι, χρησιμοποιούν κάθε λάθος που θα κάνεις σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού για να σε πιέσουν. Να δείξουμε μεγάλη υπομονή, να είμαστε δυναμικοί, παθιασμένοι και έξυπνοι. Είναι μόνο ένα παιχνίδι για εμάς, στη σειρά που έρχεται και αυτός δεν πρέπει να είναι ο λόγος να καταστρέψουμε ό,τι καλό έχουμε κτίσει. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές στον τρόπο παιχνιδιού και στους παίκτες που θα παίξουν. Να έχουμε ενέργεια και την κατάλληλη νοοτροπία Ομολογουμένως η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση πνευματικά και στη φυσική κατάσταση. Να αποδείξουμε αύριο πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

-Για το εάν η ΑΕΚ βρίσκεται στον… δρόμο που επιθυμεί: «Με τον Άρη ήταν κοντά στο μοντέλο που θέλουμε να αποκτήσουμε. Αλλά εξαρτάται από πολλές συνθήκες, αν οι παίκτες είναι υγιείς, από τις επιστροφές τους από την Εθνική, από τη φόρμα τους, από πολλά. Θα ήταν υπέροχο να παίζουμε το ίδιο καλά και στα 3 ματς της εβδομάδας. Ρεαλιστικά δεν είναι πάντα εφικτό. Το ματς με τον Άρη θα ήταν υπόδειγμα του πως θέλουμε να παίξουμε. Παίζουμε με τη Φιορεντίνα και ένα 5-10% αλλαγών μπορεί να γίνει. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε κάθετο ποδόσφαιρο και αν παίξουμε επιθετικά. Να δώσουμε όμως και έμφαση στην αμυντική λειτουργία. Άλλο να παίζει εντός, άλλο εκτός και ειδικά στην Ιταλία. θα είμαι χαρούμενος αν αύριο παίξουμε στο επίπεδο που αναφέρθηκε».