Η ΑΕΚ υπέστη αποκλεισμό-σοκ από τον ΟΦΗ, γνώρισε την ήττα με 1-0 και οι Κρητικοί έφυγαν με μία μεγάλη πρόκριση από την «OPAP Arena», με τον Μάρκο Νίκολιτς να εμφανίζεται απογοητευμένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν είχαμε καλό ρυθμό. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας, είμαστε εκτός μιας διοργάνωσης. Ίσως να το αξίζαμε. Είναι δική μου ευθύνη πρώτα, αλλά ίσως οι παίκτες να είναι ακόμη σε κλίμα διακοπών. Είμαστε διαφορετική ομάδα, δεν είχαμε σωστά πατήματα και χάναμε ευκαιρίες.

Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απλά. Πριν όταν κάναμε τα πράγματα σωστά, είχαμε και τη βοήθεια της μπάλας. Τώρα η μπάλα μας τιμωρεί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να έχουμε την απόδοση που είχαμε πριν τη διακοπή. Είμαστε εκτός Κυπέλλου και έχουμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου πρέπει να επιλέξουμε παίκτες έτοιμους να παλέψουν».