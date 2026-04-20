Από τον “πρίγκιπα” Ντούσαν Μπάγεβιτς στον “βασιλιά” της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς… Η ΑΕΚ διαχρονικά έχει συνδέσει την ιστορία της με Σέρβους προπονητές που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην πορεία της.

Από την εποχή του Ντούσαν Μπάγεβιτς, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «πρίγκιπας» της Ένωσης, μέχρι σήμερα, η ομάδα φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο του Μάρκο Νίκολιτς έναν νέο ηγέτη, τον οποίο στη Σερβία ήδη αποκαλούν –με συμβολικό τρόπο– «βασιλιά». Ο Σέρβος τεχνικός έχει καταφέρει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δημιουργήσει ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο, αλλά κυρίως να επαναφέρει την ΑΕΚ σε τροχιά υψηλών στόχων, με βασικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr