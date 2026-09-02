Λίγο μετά την εκτός έδρας επικράτηση με 2-0 επί του Νέστου για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο προπονητής της ΑΕΚ έκανε τον απολογισμό του αγώνα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζοάο Μάριο και στη διαχείριση του δύσκολου προγράμματος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη σοβαρότητα, τη νοοτροπία και την προσέγγιση των παικτών του, κάνοντας ειδική μνεία στο παράδειγμα που έδωσαν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές προς τους νεότερους, αλλά και στο θετικό ντεμπούτο του Αριάγκα στο βασικό σχήμα. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους φιλάθλους της ομάδας για τη μαζική και εντυπωσιακή παρουσία τους υπό συνθήκες έντονης ζέστης, σημειώνοντας ότι η στήριξή τους δημιουργεί μεγάλη υποχρέωση στον σύλλογο.

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