Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση (14/10, 22:00) με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ωστόσο, ο Σέρβος άφησε ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή του.

Ο τεχνικός της Ένωσης χαρακτήρισε επίσης αναληθείς τους ισχυρισμούς ότι η ομάδα δεν αποδίδει το ίδιο μακριά από την έδρα της, παραδέχθηκε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους μία δύσκολη δοκιμασία απέναντι στους Ουκρανούς, ενώ υπογράμμισε πως τα ματς του Champions League δεν έχουν καμία σχέση μ’ αυτά του Conference.

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