Η ΑΕΚ πέταξε δύο βαθμούς και έμεινε στο 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μετά το ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες για να κερδίσει όμως δεν τις εκμεταλλεύτηκε, ενώ στάθηκε στα φθηνά γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ.

«Πήραμε έναν βαθμό, αυτό σημαίνει ότι ξανά ισοβαθμούμε στην πρώτη θέση για τρεις ομάδες. Είχαμε ευκαιρίες, μας σταμάτησαν τα δοκάρια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας, αρκετές φορές.

Κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε καλή αμυντική ημέρα και αυτό μας τιμώρησε. Δώσαμε κάποια φθηνά γκολ και ανόητα. Στρέφουμε το βλέμμα στον επόμενο αγώνα.

Πληρώσαμε το τίμημα για το ότι δεν είχαμε συγκέντρωση. Το θέμα είναι πως φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε τις στημένες φάσεις. Δεν είχαμε συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία και φτάσαμε ως εδώ», είπε ο προπονητής της ΑΕΚ.