Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε πολύ δύσκολο το παιχνίδι με τον Άρη και τόνισε πως η απόδοση των παικτών του θα πρέπει να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ώστε η Ένωση να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε επίσης για τη νίκη της ομάδας στο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, για το τι πήγε στραβά κόντρα στην Κηφισιά και για το δύσκολο πρόγραμμα που έχουν οι κιτρινόμαυροι μπροστά τους.

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