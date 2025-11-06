Στον εκνευρισμό που δημιούργησε με τις αποφάσεις του ο Ισπανός διαιτητής Μουνουέρα, αλλά και στις ευκαιρίες που σπατάλησαν οι παίκτες του στάθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μετά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός:

«Η μπάλα δεν είναι μαζί μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε ευκαιρίες και σκοράραμε μόνο μια φορά με το πέναλτι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Έπαιζαν με 10 παίκτες πίσω απο την μπάλα.

Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου, προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις και ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί με τον τρόπο αυτόν. Κοίταξε το VAR δύο φορές από 5 λεπτά και έφερε εκνευρισμό αυτό. Το τελείωμα των φάσεων είναι το πρόβλημά μας.

Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη. Πρέπει να πάρουμε τους 2 βαθμούς που αφήσαμε σήμερα. Έχουμε δύο ματς κόντρα σε Φιορεντινα και Σαμσουνσπόρ και πρέπει να τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα η Φιορεντίνα».

Χα.Π.