Ο τεχνικός της AEK Μάρκο Νίκολιτς μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ (0-2) τόνισε πως η ευθύνη του αποτελέσματος και της εικόνας της ομάδας βαραίνει εκείνον αλλά παράλληλα πρόσθεσε πως δεν θα επιστρέψει να συμβούν τέτοια λάθη ξανά όπως αυτά που έγιναν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το τι δεν πήγε καλά και αν θα άλλαζε κάτι στις αρχικές του επιλογές: «Είναι δύσκολο το αποτέλεσμα. Η ευθύνη βαραίνει εμένα. Ακόμα κι αν έγιναν λάθη από τους παίκτες. Ήταν μια περίεργη αναμέτρηση. Στο πρώτο μέρος δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε δοκάρι, καλές στιγμές, ευκαιρίες, αποκρούσεις από τον τερματοφύλακά τους. Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ ήταν αποτέλεσμα λαθών δικών μας. Το δυσάρεστο ήταν ότι δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε μετά από το 0-1. Έμαθα πολλά πράγματα, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, η ευθύνη βαραίνει εμένα προτίστως. Ακολουθεί η αναμέτρηση με την Αμπερντίν, έρχεται και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ήταν η πρώτη μας ήττα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να… κλάψουμε. Δεν θα το κάναμε άλλωστε. Η ήττα είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να το σκεφτούμε. Δεν αναζητούμε δικαιολογίες, ανασκουμπωνόμαστε και κοιτάμε τις επόμενες αναμετρήσεις. Οπότε, στο πρώτο μέρος ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Τα γκολ του ΠΑΟΚ ήταν από λάθη δικά μας. Δεν ανακάμψαμε ποτέ μετά το γκολ που δεχθήκαμε».

-Για το πως εξηγεί ότι τα επίπεδα συγκέντρωσης για τρίτο σερί ματς ήταν χαμηλά: «Ήρθαμε να παίξουμε με τους φιλάθλους μας που μας δίνουν ώθηση. Κάποια στιγμή άρχισε να ακούγεται θόρυβος. Αυτός δεν είναι λόγος να χάνεις τη συγκέντρωσή σου και να κάνεις αδικαιολόγητα πράγματα. Πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Έπρεπε να ήμασταν μπροστά εμείς, αλλά δεχθήκαμε ένα γκολ. Έπρεπε να συνεχίσουμε χωρίς να χάσουμε την ισορροπία μας. Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις. Δεν σχολιάζω προσωπικά κάποιον παίκτη, (σ.σ για τον Γκρούγιτς) υποστηρίζω όλους τους παίκτες στις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να έχουμε την πνευματική δύναμη γιατί αυτό που έρχεται δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι αποδεκτό να χάνουμε το μυαλό μας σε μια δυσκολία. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μηχανή να αποδίδουν αυτό που πρέπει».

