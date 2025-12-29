Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος και καλείται να αποδείξει ότι αντέχει μέχρι τέλους… Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν κρύβεται πίσω από λέξεις. Μιλά ξεκάθαρα στη σερβική Sport Klub για στόχους, πίεση, πρωτάθλημα και μεταγραφές. Για τον Σέρβο τεχνικό, η πρώτη θέση δεν είναι προνόμιο, αλλά ευθύνη.

«Είμαστε πρώτοι, όμως τώρα αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι. Ή θα υπερασπιστούμε όσα χτίσαμε ή θα τα χάσουμε», τονίζει, στέλνοντας μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας. Το πρωτάθλημα, όπως ξεκαθαρίζει, δεν χαρίζεται σε κανέναν: «Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Τα μεγαλύτερα μπάτζετ δεν εγγυώνται τίτλους».

Ο Νίκολιτς δεν αφήνει περιθώριο για χαλάρωση. Μιλά για πειθαρχία, χαρακτήρα και καθημερινή μάχη, επιμένοντας ότι κάθε απώλεια συγκέντρωσης μπορεί να αποβεί μοιραία. «Αν χάσουμε την πείνα μας, θα πέσουμε», προειδοποιεί.

Για τον Νίκολιτς, ο τίτλος δεν είναι προσωπικό στοίχημα, αλλά ο καθρέφτης της συλλογικής δουλειάς: «Η ΑΕΚ δεν αρκείται στο παρόν, θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος και να μείνει όρθια όταν όλα θα κριθούν», επαναλαμβάνοντας πως : «Στο Conference League θέλουμε τα προημιτελικά. Στο Κύπελλο στόχος είναι ο τελικός. Στο πρωτάθλημα θα παλέψουμε μέχρι τέλους με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ».

Για την κατάκτηση αυτών των στόχων ο Νίκολιτς ποντάρει πολλά στον Λούκα Γιόβιτς στον οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά λέγοντας: «Ο Λούκα είναι σε φανταστική περίοδο και μόλις μπαίνει σε φόρμα. Είναι ένας εξαιρετικά ποιοτικός παίκτης. Του είπα πριν έρθει: θα παίζεις συνέχεια και θέλω να είσαι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Δεν είναι πια ο μικρός Λούκα. Να είναι υγιής, να το διασκεδάζει και θα συνεχίσει να το κάνει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό». Όμως, η ΑΕΚ ετοιμάζεται και για γερή μεταγραφική ενίσχυση με τον τεχνικό της να προαναγγέλει:«Είναι μια μεταβατική σεζόν. Έφυγαν επτά ποδοσφαιριστές. Θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες».

Κι όμως, μέσα σε αυτή την ένταση, ο προπονητής της ΑΕΚ παραδέχεται πως διανύει την πιο γεμάτη περίοδο της καριέρας του. «Απολαμβάνω τις καλύτερες μέρες μου, με ισορροπία ζωής, οικογένειας και ποδοσφαίρου», λέει κι εξηγεί πως βρήκε στην Ένωση ένα περιβάλλον που τον εμπιστεύεται και τον προκαλεί ταυτόχρονα, μιλώντας με εγκωνιαστικά λόγια τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Ο πρόεδρος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ασχολείται με τη δουλειά, δεν ανακατεύεται στις εργασίες του αθλητικού τομέα. Είναι πάντα εκεί, για την ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα».