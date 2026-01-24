Ικανοποιημένος από τη νίκη (1-0) της ΑΕΚ στην Τρίπολη, αλλά όχι από την εμφάνιση, που πραγματοποίησε η ομάδα του απέναντι στον Αστέρα, δήλωσε ο τεχνικός του «δικεφάλου», Μάρκο Νίκολιτς, μετά το ματς στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του στο α’ ημίχρονο με τον Βάργκα και τον Μουκουντί, τονίζοντας ότι οι κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να είχαν καθαρίσει το ματς πιο νωρίς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός:

«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα. Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα.

Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να είχαμε «καθαρίσει» το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί. Κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αυτό είναι που μετράει».