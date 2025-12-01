Περιχαρής ήταν ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς , μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-2 στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου όπου ανέφερε πως η Ένωση άξιζε τη νίκη καθώς ήταν καλύτερη στο γήπεδο, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνισή τους. Μάλιστα ο τεχνικός της Ένωσης, επισήμανε πως παρά τις δυσκολίες και την κούραση από το ταξίδι στην Ιταλία και το νικηφόρο ματς επί της Φιορεντίνα, οι παίκτες του στάθηκαν επάξια βγάζοντας μια βδομάδα με απόλυτη επιτυχία και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν μια απίστευτη νίκη. Κερδίσαμε με ένα καλό παιχνίδι κι ένα καλό στυλ. Προερχόμαστε από τις νίκες με Άρη και Φιορεντίνα, βγάλαμε μια εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Σπουδαία δουλειά από τα παιδιά, το αξίζαμε. Ελέγξαμε πλήρως το ρυθμό, μέχρι να κάνουμε αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε. Στο τέλος ήμασταν τυχεροί που σκοράραμε, αλλά ήρθε από τον ουρανό, από τον Θεό. Αξίζαμε να κερδίσουμε, καμία αμφιβολία. Είμαστε εκεί στη μάχη της κορυφής. Με ανησυχεί η κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, είναι ο αρχηγός μας και πολύ σημαντικός παίκτης. Έχουμε πολλά και διαδοχικά παιχνίδια στην εβδομάδα απέναντι σε όλους και όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί για εμάς. Έχουμε έξι αναμετρήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχουμε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που ακολουθεί και τα ταξίδια».

-Για τα χαρακτηριστικά της νίκης της ΑΕΚ κι αν είναι κοντά σε αυτό που θέλει να δει: «Για αυτό το πράγμα δεν έχω τίποτα να πω. Πρέπει οι παίκτες μου να σκεφτούν ότι πρέπει να βλέπουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για εμένα το σημαντικό είναι η ομάδα, το σύνολο. Πρέπει η ομάδα να συνεχίσει να εμφανίζει πολύ καλό πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στα Σπάτα είναι εξαιρετική, δουλεύουν πολύ καλά και το κλίμα είναι καλό. Παίξαμε επιθετικά, αντιμετωπίσαμε τις αδυναμίες μας και ελέγξαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Δεν έχουμε χρόνο για να πανηγύρια, έχουμε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που είναι πολύ σημαντικό να το αποφύγεις. Αν θες να αποφύγεις ένα παιχνίδι, πρέπει να κερδίσεις και να δεις τα άλλα ματς. Είναι σημαντικό να το αποφύγουμε».

-Για το ότι έχασε τον έλεγχο σε κάποιο διάστημα κι αν οφείλεται σε απουσία παικτών και για το αν περίμενε τον Γιόβιτς:«Είχαμε τον έλεγχο της αναμέτρησης μέχρι το σημείο που ο Θωμάς Στρακόσα γλίστρησε σε ένα γλιστερό χορτάρι. Εκεί δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει μομέντουμ και να παλέψει. Οι αλλαγές δεν απέδωσαν στο 100%. Μετά ήρθε η ισοφάριση σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν τα περισσότερα ματς. Ήταν όλα ανοικτά για εμάς στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν είχαμε την απαιτούμενη φρεσκάδα για να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό. Όμως στο τέλος δικαιωθήκαμε και πήραμε τη νίκη. Η σημερινή εμφάνιση του Γιόβιτς ήταν μια εμφάνιση ηγέτη. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έχει προσαρμοστεί, είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας που τον λατρεύουν όλοι στα αποδυτήρια. Ήταν πάντα και παντού εκεί, έτρεχε, πίεσε. Είναι αυτό που θέλουμε από αυτόν».

-Για το αν θεωρεί ότι θα είναι τρεις οι διεκδικητές μέχρι το φινάλε: «Είναι η πρώτη μου χρονιά, αλλά ήξερα τι συμβαίνει εδώ. Τα playoffs τώρα είναι μειωμένα πριν ήταν έξι ομάδες τώρα είναι τέσσερις, είναι διαφορετικό. Αυτά τα ματς θυμίζουν αρκετά το μπάσκετ. Όμως το σημαντικότερο είναι ο Απρίλιος και ο Μάιος. Πρέπει τότε να είσαι κοντά. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, με ιστορία, οπαδούς και έναν σπουδαίο κι αναγνωρισμένο προπονητή. Μετά την ήττα από τον Βόλο πήρε κάποιες νίκες. Έχουμε κι άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα που είναι καλές και ικανές να προκαλέσουν προβλήματα στους μεγάλες, όπως ο Λεβαδειακός, ο Βόλος και η Κηφισιά. Αυτό κάνει τη λίγκα ανταγωνιστική. Όλοι θέλουν ανταγωνιστικές λίγκες με δικαιοσύνη και καθαρότητα».