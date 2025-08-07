Στα «δώρα» που έκανε η ΑΕΚ μετά το προβάδισμά της με δύο γκολ επί του Άρη Λεμεσού στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων (2-2) στην Κύπρο, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του ότι η ομάδα του θα καθαρίσει την πρόκριση στη ρεβάνς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, βάλαμε τα δύο γκολ και είχαμε μια καλή ευκαιρία και για τρίτο τέρμα. Μετά έγινε αυτό που είχα πει. Αρχίσαμε να κάνουμε “δώρα” στον αντίπαλο.

Μία βαθιά μπαλιά στην γραμμή του οφσάιντ στην πλάτη της άμυνας που δεχθήκαμε το πρώτο γκολ και μετά από το στημένο, το κόρνερ, δεχθήκαμε και το άλλο.

Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, να μην υπάρχουν νεκρά διαστήματα. Δυστυχώς, και υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες με τη ζέστη και την υγρασία, τα παιδιά έκαναν ό,τι μπορούσαν, προσπάθησαν. Κρίμα γιατί ήταν να να παίζαμε εντός έδρας, οι οπαδοί μας στήριξαν και τελικά όλα θα κριθούν στην Αθήνα.

Ο Άρης Λεμεσού άλλαξε το σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Σε τακτικό και ομαδικό επίπεδο δεν πιστεύω ότι είχαμε κάποιο ζήτημα, στο ατομικό μας κόστισαν.

Οι μεγάλες μπαλιές, οι δεύτερες μπάλες που χαθήκανε και οι αντεπιθέσεις. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, με αυτά που είδα όμως έχω μεγάλη πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα και πρόκριση στην Αθήνα».