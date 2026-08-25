Ο Μάρκο Νίκολιτς, έκανε δηλώσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από τον αυριανό επαναληπτικό της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας (26/8, 22:00) για τα play-offs του UEFA Champions League.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, που αύριο διεκδικεί την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2018-19, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κρατάει χαμηλούς τόνους εν όψει του επαναληπτικού του 0-0 στη Σόφια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr