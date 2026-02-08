Την ικανοποίησή του για την ευρεία νίκη (4-0) της ΑΕΚ στην έδρα του Πανσερραϊκού εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στις Σέρρες.

Ο Σέρβος τεχνικός εκθίασε τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο, χαρακτηρίζοντάς τους MVP του Συλλόγου, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι πλέον ο «δικέφαλος» στρέφει την προσοχή τους στα ντέρμπι που ακολουθούν.

Για τη νίκη επί του Πανσερραϊκού: «Αμυντικά δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες, παρότι το γήπεδο μας δυσκόλεψε αρκετά.

Κάναμε εσωτερικές αλλαγές, προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και τελικά καταφέραμε να σκοράρουμε από μια στημένη φάση απέναντι σε μια άμυνα που είχε όλους τους παίκτες πίσω από την μπάλα.

Σκοράραμε με μια στημένη φάση που είναι πολύ σημαντικό απέναντι σε τέτοιες ομάδες να καταφέρεις να σκοράρεις. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τα άλλα δύο μεγάλα παιχνίδια».

Για το ποιος παίκτης είναι ο MVP: «Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Η ομάδα είναι ο MVP. Και ο κόσμος της ΑΕΚ είναι επίσης MVP. Ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να μας στηρίξουν».

Για τον μικρό φίλο που ήταν δίπλα στον πάγκο: «Ήταν ένα μικρό παιδί με υπέροχα μάτια που περίμενε μια φανέλα. Του έδωσα μία του Γκεοργκίεφ».