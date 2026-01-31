Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο, και θέλει να διατηρηθεί εκεί μετά και το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena».

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην Cosmote TV ενόψει του κυριακάτικου μεγάλου αγώνα, υπογράμμισε πως στα ντέρμπι η συγκέντρωση και η ενέργεια πρέπει να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, καλώντας τους παίκτες του να δείξουν μαχητικότητα και αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι έχει μελετήσει διεξοδικά τον Ολυμπιακό, ξεκαθαρίζοντας όμως πως το πιο καθοριστικό στοιχείο θα είναι η απόδοση της δικής του ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να έρθει η νίκη που θα διατηρήσει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση.

