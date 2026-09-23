Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λάβρο Μάγερ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν για την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε στην κροατική SportKlub κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο Βελιγράδι για το Adria Football Forum και στάθηκε στην αγωνιστική ποιότητα, τον χαρακτήρα και την δουλειά του διεθνούς Κροάτη.

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