Η ΑΕΚ ενισχύει την επιθετική της γραμμή με τον Μπαρνάμπας Βάργκα, έναν ποδοσφαιριστή που ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς ξεχώρισε και ζήτησε προσωπικά να αποκτήσει. Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην ουγγρική εφημερίδα «Nemzeti Sport» και ανέλυσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Ούγγρου φορ.

«Είχα σαφή πρόθεση να τον αποκτήσει ο σύλλογος. Παρακολουθώ συνεχώς το πρωτάθλημα και τις εμφανίσεις των παικτών. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει αποδώσει καταπληκτικά τα τελευταία χρόνια, τόσο στη Φερεντσβάρος,όσο και στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας και ήξερα ότι άξιζε να του δώσω προσοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς κια όπως εξήγησε στην συνέχεια η απόφαση ήταν προσεκτικά μελετημένη:

«Στους προκριματικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2023 εναντίον της Σερβίας, ο Βάργκα απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτητικές συνθήκες. Τον Δεκέμβριο ζήτησα από τον πρόεδρό μας να τον αποκτήσει οπωσδήποτε αν είχαμε την ευκαιρία. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος μου».

Όσο για το αν θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στον Άρη, ο Νίκολιτς εμφανίζεται ξεκάθαρος:

«Μας περιμένει μια πολυάσχολη άνοιξη με αγώνες κάθε τρεις ημέρες, αλλά ο Βάργκα θα είναι στην αποστολή και σίγουρα θα παίξει μερικά λεπτά. Θέλω να έχει χρόνο συμμετοχής και να μπει ομαλά στην ομάδα».

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε και για την προσωπικότητα του νέου αποκτήματος:

«Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά στις ιατρικές εξετάσεις. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Η ομάδα θα τον αγκαλιάσει και θα τον βοηθήσει να ενσωματωθεί».

Με την προσθήκη του Βάργκα, η ΑΕΚ δημιουργεί μια ισχυρή επιθετική τριάδα μαζί με τον Λούκα Γιόβιτς και τον Ζίνι, ενώ η προσθήκη του 31χρονου φορ δίνει στον Νίκολιτς περισσότερες επιλογές για τη φετινή σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Conference League.

Το σίγουρο είναι πως αυξάνει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό στην γραμμή κρούσης, εκεί που μέχρι τώρα απόλυτος «άρχοντας» ήταν ο Γιόβιτς.

«Έψαχνα για έναν επιθετικό που να ταιριάζει ακριβώς στο προφίλ που θέλω για την ομάδα. Τώρα τον έχουμε είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τη διαφορά» επισήμανε ο Νίκολιτς.