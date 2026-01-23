Στις δυσκολίες που θα συναντήσει η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, το Σάββατο (24/1) για τη 18η αγωνιστική της Super League, αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη NOVA.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» σχολίασε και τη «μονομαχία» του με τον νέο τεχνικό των Αρκάδων, τον συμπατριώτη του Μίλαν Ράσταβατς, τονίζοντας παράλληλα ότι οι βαθμοί της συγκεκριμένης αναμέτρησης ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικοί στη μάχη του τίτλου.

Αναλυτικά όσα δηλωσε στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το γεγονός ότι στα Βαλκάνια η απογοήτευση και ο ενθουσιασμός απέχουν ένα αποτέλεσμα και πώς το έχει στο μυαλό του ενόψει του Αστέρα:

«Το μυαλό μου είναι πολύ ήρεμο σχετικά μ’ αυτό το κομμάτι. Για μένα όλα αποτελούν ιστορία. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι μας και το επόμενο παιχνίδι δεν είναι εύκολο για εμάς. Πρώτον ο Αστέρας κατά την άποψή μου είναι ομάδα για την πρώτη εξάδα είτε μιλάμε για την ποιότητα ή αν θέλετε για το μπάτζετ τους.

Το δεύτερο είναι πώς όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εκεί ειδικά όταν χειμώνας πρόσφατα. Τρίτον, άλλαξαν τον προπονητή τους πρόσφατα και δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη αγωνιστική καθώς αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο να προετοιμάζεις έναν αγώνα ειδικά όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή και ως προς την ανάλυση του αντιπάλου.

Είχε δύο εβδομάδες να δουλέψει την ομάδα του, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Ο Ράσταβατς είναι συμπατριώτης μου, τον γνωρίζω αρκετά καλά, τον έχω αντιμετωπίσει πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε τι τακτική θα επιλέξει ή τι παίκτες θα έχει στο βασικό σχήμα ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτό κάνει πιο δύσκολη την προετοιμασία μας και εστιάζουμε αποκλειστικά σ’ αυτό το παιχνίδι, όχι σε τι προηγήθηκε, αλλά σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αντιμετωπίζουμε αυτή την ομάδα σε ένα κομβικό σημείο της χρονιάς. Είναι λογικό όλοι να είναι ενθουσιασμένοι με τα ντέρμπι και εγώ λατρεύω τα ντέρμπι, αλλά σαν προπονητής γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως με τον Αστέρα.

Εστιάζω πλήρως και θέλω από την ομάδα να κάνει το ίδιο στο συγκεκριμένο ματς γιατί οι βαθμοί απ’ αυτό το ματς μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμοι για εμάς».

-Για την επιλογή Βάργκα-Γιόβιτς στην επίθεση και αν θα το βλέπουμε συχνά ή θα εξαρτάται με βάση τον αντίπαλο:

«Κοιτάξτε, δεν έχουμε μόνο τον Βάργκα, είναι επίσης και ο Ζίνι, ο οποίος είναι μαζί μας και έπαιξε κάποια λεπτά μετά από πολύ καιρό κόντρα στον Παναθηναϊκό, επίσης είναι διαθέσιμος ο Πιερό, οπότε τώρα έχουμε μόνο τον Περέιρα εκτός λόγω τραυματισμού, αλλά σύντομα θα επιστρέψει.

Είναι μια ευχάριστη συνθήκη για μένα γιατί στην τελική μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη ενδεκάδα, τις αλλαγές που θέλω με βάση το πλάνο μου. Το κάναμε με λιγότερο αυτοσχεδιασμό το φθινόπωρο, αλλά τώρα είναι καλύτερες οι συνθήκες για μένα. Κάποιες φορές ίσως παίξουμε με δύο κλασικούς επιθετικούς, κάποιες με έναν μπροστά και έναν πίσω του.

Σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού εξαρτάται, τι πιστεύεις ότι είναι καλό για την ομάδα, ποιο είναι το πλάνο παιχνιδιού, ποια η φόρμα των παικτών και φυσικά τι απαιτεί η ανάλυση του αντιπάλου».

-Για το τι γνωρίζει για τον Ράσταβατς και τι τύπος προπονητή είναι:

«Ξέρω τον Ράσταβατς πολύ καιρό, ξεκίνησε αργότερα από εμένα. Ήταν προπονητής στην εθνική γυναικών. Τον έχω αντιμετωπίσει μια ή δύο φορές στην Σερβία, στην τελευταία χρονιά του εκεί.

Αν θυμάμαι καλά ήταν πριν δέκα χρόνια είχαμε κάνει νταμπλ εκείνη τη σεζόν (με την Παρτίζαν) αλλά θυμάμαι ήταν στην Νις που είχε Έλληνα προπονητή τώρα και εγώ ήμουν στην Παρτίζαν. Ήταν ένα ματς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, σε ένα γεμάτο στάδιο εκτός έδρας με 15.00 φιλάθλους, κερδίσαμε τον αγώνα.

Τον σέβομαι πάρα πολύ, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, βρίσκεται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι η τρίτη φορά στον Αστέρα, ήταν στον ΟΦΗ, δεν θυμάμαι και που αλλού. Μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο Έλληνας προπονητής, παρά Σέρβος».