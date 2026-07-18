Η ΑΕΚ, με ανατροπή, επικράτησε το Σάββατο με 2-1 της Γκρόνιγκεν στο τρίτο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αφήνοντας ικανοποιημένο σε γενικές γραμμές τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός εξήρε τους ποδοσφαιριστές του για τη μαχητικότητα που επέδειξαν, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι περιμένει έναν με δύο νέους παίκτες ακόμη στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας των πρωταθλητών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr