Πανευτυχής για την παλικαρίσια νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Σαμσουνσπόρ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μετά την επικράτηση με 2-1 επί των Τούρκων απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του.

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Σημαντική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ξέρω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για το κλαμπ. Ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι.

Είναι μια σημαντική νίκη. Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, κάποιες όλες όχι. Σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Κατά πάσα πιθανότητα περάσαμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε τώρα το ματς με την Κραϊόβα και φυσικά το ματς στο Αγρίνιο. Να δούμε πως θα πάμε, με… αεροπλάνο ή πούλμαν. Ευελπιστούμε να ανοίξουν και τους δρόμους τώρα να περάσουμε», τόνισε ο Σέρβος τεχνικός.