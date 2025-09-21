Στις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του για να «καθαρίσει» το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ FC στάθηκε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μετά την πρώτη απώλεια βαθμών (1-1) της ομάδας του στο πρωτάθλημα, με τον Σέρβο πάντως να δηλώνει ικανοποιημένος από την εικόνα της «Ένωσης».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Το είχα πει και πριν αυτά τα ματς πρέπει να τα τελειώνεις όταν προηγείσαι. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μόνο στα τελευταία 10 λεπτά είδατε πόσες ευκαιρίες είχαμε. Δώσαμε ένα πολύ φτηνό γκολ στον αντίπαλο.

Χάσαμε δύο βαθμούς αλλά η εικόνα της ομάδας και η προσπάθεια των παικτών όλων και όσων ξεκίνησαν και όσων μπήκαν αλλαγή ήταν πολύ καλή. Πρέπει αυτά τα ματς να τα τελειώνουμε».