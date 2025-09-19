Σε δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του προσεχούς αγώνα πρωταθλήματος (21/9, 17:30, Cosmote Sport 1) με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα ο Μάρκο Νίκολιτς επισήμανε ότι είναι σημαντικό η ομάδα του να «καθαρίζει» νωρίτερα τα ματς και να συνεχίσει να μην δέχεται γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet: «Όπως το είπατε: δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Η Λάρισα είναι ένας παραδοσιακός σύλλογος, το θυμάμαι αυτό από παλιά, από τον καιρό που είχε ευρωπαϊκή επιτυχία. Είναι η μόνη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, εκτός των δύο μεγάλων πόλεων, που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επίσης, ένας από τους συνεργάτες μου, ο Ηλίας Κυριακίδης ήταν εκεί, παίζοντας σημαντικό ρόλο εκείνες τις χρυσές, γι’ αυτούς, εποχές. Και ένας καλός μου φίλος και πρώην ποδοσφαιριστής, ο Σάσα Ίλιτς, έπαιξε τον καιρό εκείνο στην ομάδα τους. Οπότε, ξέρω αρκετά γι’ αυτούς και την ιστορία τους. Επέστρεψαν από τη δεύτερη κατηγορία, έχουν μεγάλο κίνητρο, από ό,τι βλέπω, για το παιχνίδι εναντίον μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό.

Ελπίζω ότι οι συνθήκες και ο αγωνιστικός χώρος θα είναι καλός, το γήπεδο -από ότι ξέρω- είναι ένα καλό γήπεδο. Οπότε, θα είναι ένα κανονικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ίσως δεν θα είναι η πιο φιλική ατμόσφαιρα για εμάς, αλλά είμαστε εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, για τον στόχο μας, να συνεχίσουμε το σερί των καλών αποτελεσμάτων που τρέχουμε εδώ και τρεις μήνες. Όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι ακόμη Σεπτέμβριος, μόλις αρχίσαμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει διατηρήσει εντός συνόρων ανέπαφη την εστία της: «Φυσικά, όταν δεν δέχεσαι γκολ και διατηρείς ανέπαφη την εστία σου, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και εγγύηση καλού αποτελέσματος. Κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που ολοκληρώσαμε τα τελευταία δύο παιχνίδια. Γιατί, φυσιολογικά, θα πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα παιχνίδια νωρίτερα, πετυχαίνοντας το λιγότερο ένα γκολ ακόμη. Από την άλλη πλευρά, μου άρεσε που δεν δεχθήκαμε γκολ. Οπότε, θα ήταν καλό να συνεχίσουμε έτσι, αν αυτό είναι δυνατόν. Φυσικά, ξέρω ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα, κάποια στιγμή θα δεχθούμε γκολ, κάποια στιγμή ίσως χάσουμε κάποια ματς. Όμως, όχι ακόμη».

Για το αν κοιτάζει τη βαθμολογία, με δεδομένο ότι αυτή την αγωνιστική υπάρχει και το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ή αν θεωρεί ότι είναι νωρίς ακόμη: «Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υπολογισμούς, αλλά πάντα βλέπω τον βαθμολογικό πίνακα. Είναι το φυσιολογικό. Όμως, εστιάζω στον τρόπο παιχνιδιού μας και στον επόμενο αγώνα μας. Γιατί είμαι προπονητής εδώ και πολλά χρόνια και ξέρω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Αν περιμένεις από τους άλλους να σου φέρουν κάτι, αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Πρέπει να είσαι επιτυχημένος στο φινάλε της σεζόν για αυτό που εσύ είσαι. Όχι επειδή κάποιος άλλος είναι ή δεν είναι. Οπότε, πρέπει πρώτα εσύ να είσαι δυνατός, να είσαι καλός και μετά να ελπίζεις για καλά αποτελέσματα των άλλων. Αν ελπίζεις μόνο από τους άλλους να σε βοηθήσουν, ίσως βραχυπρόθεσμα αυτό να συμβεί. Όμως, μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα».